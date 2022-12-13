Бивол ответил, попадёт ли по нему Бетербиев
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Российский непобеждённый боксёр, чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол в очередной раз высказался о возможном поединке за абсолютное чемпионство с Артуром Бетербиевым.
«Никогда не дрался с Бетербиевым в любителях, только тренировались. У него мощный удар, и это сильный панчер. Попадёт ли по мне? Всё зависит от обстоятельств, достать меня может любой. Но многое зависит от того, как я себя буду чувствовать, как пройдёт тренировочный лагерь. Думаю, могу справиться с любым в полутяжёлом весе. Просто нужен хороший лагерь и быть готовым психологически. А навыков у меня достаточно», — цитирует Бивола ESNEWS.
Бивол был признан лучшим боксёром 2022 года по версии WBA.
Артур Бетербиев 28 января встретится с Энтони Ярдом.
Новость по темеДмитрий Бивол стал боксёром года по версии WBA
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