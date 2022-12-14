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Кормье объяснил разницу между Пимблеттом и Макгрегором

Кормье объяснил разницу между Пимблеттом и Макгрегором
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что победа британского бойца смешанных единоборств Пэдди Пимблетта стала для него неожиданностью.

«Думал, что Пимблетт потерпел поражение. По мне, Джаред Гордон забрал первый и третий раунды. Но судьи уделяют слишком мало внимания контролю у сетки. Джаред только клинчевал в последнем раунде. Пэдди совершает ошибки. Он наносит много ударов, подбородок поднят высоко. Пимблетт — звезда и, честно говоря, он первый со времён Макгрегора, кого так тепло приняла публика. Разница в том, что Конор побеждал на чемпионском уровне», — сказал Кормье в видео на своём YouTube-канале.

Пимблетт на UFC 282 одержал победу над Джаредом Гордоном единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

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