Исмаилов обратился к Анкалаеву из-за его недавних слов

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов поддержал своего соотечественника, бойца UFC Магомеда Анкалаева. Ранее Анкалаев после того, как упустил возможность стать новым чемпионом UFC в полутяжёлом весе, обратился к болельщикам в социальных сетях.
«Не буду искать виноватых, буду только доказывать делом и сделаю всё, чтобы выиграть пояс, не давая судьям принимать решения», — писал, помимо прочего, Анкалаев.
«Ты своё ещё заберёшь, брат», — написал в комментариях Исмаилов.
Напомним, в последнем поединке Анкалаев встречался с польским экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем. Бой проходил на UFC 282. Противостояние завершилось ничьей, хотя многие в мире ММА считают, что победу нужно было присуждать россиянину. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
Травмированный Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Блаховичу:
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