«Посмотрим, так ли он хорош». Тайсон Фьюри – о бое с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о желании провести поединок с украинским боксёром Александром Усиком.



«Хочу сразиться с Александром Усиком, парнем, который заставил Джошуа плакать после боя. Я добьюсь победы. Такой бой чертовски важен для меня.Собираюсь заставить его потанцевать. Посмотрим, так ли он хорош», — сказал Фьюри на канале iFL TV в YouTube.

Бой Фьюри и Усика в настоящий момент не организован. Предполагается, что он может состояться в следующем году.

Напомним, в последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула против 38-летнего соотечественника Дерека Чисоры. Поединок был завершён в 10-м раунде — судья остановил поединок, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

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