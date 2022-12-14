Шевченко высказалась о возможном бое с чемпионкой UFC в минимальном весе
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Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) россиянка Валентина Шевченко дала комментарий по поводу возможного поединка с чемпионкой в минимальном весе Чжан Вэйли, которая ранее выразила заинтересованность в поединке.
«Безусловно, это один из возможных вариантов. Я видела её недавние выступления – она стала сильнее и расчётливее, но если наш поединок состоится, ей это не поможет», — приводит слова Шевченко MMA News.
В своём последнем поединке Валентина Шевченко одержала победу над бразильянкой Тайлой Сантос раздельным решением судей.
Чжан Вэйли, в свою очередь, в последнем бою досрочно выиграла у Карлы Эспарзы и стала чемпионкой в минимальном весе.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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