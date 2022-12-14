Российские и белорусские боксёры восстановлены в рейтингах WBA
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Боксёры из Российской Федерации и Республики Беларусь были восстановлены в рейтингах Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Об этом информирует пресс-служба организации.
«Спортсмены из этих стран не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к конфликту на Украине. Ради спорта и на благо их карьеры они будут восстановлены в рейтингах и станут бороться за титулы WBA», – отмечается в заявлении.
Напомним, Всемирная боксёрская ассоциация исключила российских и белорусских боксёров из своих рейтингов в марте этого года. Тогда отмечалась, что эта мера была временной, а также говорилось, что она будет пересматриваться месяц за месяцем.
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