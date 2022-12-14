Чимаев обратился к сыну Рамзана Кадырова

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своей фотографией с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли. Чимаев поздравил его с днём рождения.



«С днём рождения, мой брат», — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем бою, который прошёл на турнире по ММА UFC 279, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и победил его, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с другим американцем – именитым бойцом Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира был изменён.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: