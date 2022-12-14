Чимаев обратился к сыну Рамзана Кадырова

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своей фотографией с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Эли. Чимаев поздравил его с днём рождения.
«С днём рождения, мой брат», — написал Чимаев.
Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева
Напомним, в последнем бою, который прошёл на турнире по ММА UFC 279, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и победил его, применив удушающий приём уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с другим американцем – именитым бойцом Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира был изменён.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
- 14 декабря 2022
-
11:31
-
11:11
-
11:08
-
10:49
-
10:27
-
09:43
-
09:27
-
00:56
-
00:25
- 13 декабря 2022
-
23:51
-
22:56
-
22:36
-
22:14
-
21:28
-
21:17
-
20:43
-
20:30
-
19:53
-
19:44
-
19:30
-
19:17
-
18:34
-
18:19
-
18:05
-
17:31
-
17:15
-
16:31
-
16:06
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:52
-
14:47
-
14:46
-
14:41