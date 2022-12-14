«Никаких фото с женщинами». Чукагян — о том, как Хасбик отказался с ней фотографироваться

Бывшая претендентка на титул UFC в наилегчайшем весе Кэтлин Чукагян рассказала, что популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отказался с ней фотографироваться во время турнира UFC 280. По её словам, это произошло из-за того, что она девушка.



«Там были только бойцы, так что Хасбулла понимал, что я тоже боец. Я попросила его сфотографироваться. Но он буквально помахал мне пальцем и сказал: «Никаких фото с женщинами». Мне кажется, что это более неуважительно по отношению к женщинам, чем слова Эндрю Тейта о том, что, женщин нужно защищать», — сказала Чукагян в подкасте Just Bleed.

Хасбулла Магомедов ударил Генри Сехудо по лицу во время стердауна: