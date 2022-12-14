Царукян: я дал Махачеву самый сложный бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе в UFC высказался по поводу поединка между Исламом Махачевым и Александером Волкановски, а также вспомнил свой поединок с россиянином.

«Мне это нравится – это будет отличный бой. Этот бой покажет, является ли Ислам лучшим в своей игре, или нет, потому что Волкановски первый номер рейтинга P4P, и для Ислама он станет самым сложным соперником. На данный момент я дал ему самый сложный бой в UFC. Я по-прежнему верю, что Ислам победит Алекса, но этот бой будет для него не таким легким, как с Оливейрой», — приводит слова Царукяна The Schmo.

Бой Ислама Махачева и Армана Царукяна в апреле 2019 года завершился победой нынешнего чемпиона единогласным решением судей.

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике: