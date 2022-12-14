«Либо плыви, либо тони». Тим Цзю — о бое с Джермеллом Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом в этом же весе американцем Джермеллом Чарло. Бой состоится 28 января в Лас-Вегасе.



«Я здесь не для того, чтобы устраивать дебаты относительно того, кто победит. Побеждать должен я. Всё довольно просто. Я обладаю множеством навыков, а это то, что нужно.



Думаю, предстоящий бой будет самым сложным испытанием из всех возможных. Джермелл — король дивизиона. Он и есть эталон. Но если хочешь быть великим, нужно совершать великие поступки.



В Австралии я был словно большая рыба в маленьком пруду. Здесь, в США, всё совершенно по-другому: отныне либо плыви, либо тони. Ты в большом океане, и именно здесь всё имеет значение», — приводит слова Цзю Bad Left Hook.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю: