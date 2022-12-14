Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Либо плыви, либо тони». Тим Цзю — о бое с Джермеллом Чарло

«Либо плыви, либо тони». Тим Цзю — о бое с Джермеллом Чарло
Комментарии

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю (21-0, 15 KO) высказался о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом в этом же весе американцем Джермеллом Чарло. Бой состоится 28 января в Лас-Вегасе.

«Я здесь не для того, чтобы устраивать дебаты относительно того, кто победит. Побеждать должен я. Всё довольно просто. Я обладаю множеством навыков, а это то, что нужно.

Думаю, предстоящий бой будет самым сложным испытанием из всех возможных. Джермелл — король дивизиона. Он и есть эталон. Но если хочешь быть великим, нужно совершать великие поступки.

В Австралии я был словно большая рыба в маленьком пруду. Здесь, в США, всё совершенно по-другому: отныне либо плыви, либо тони. Ты в большом океане, и именно здесь всё имеет значение», — приводит слова Цзю Bad Left Hook.

Олдскульная тренировка Тимофея Цзю:

Цзю от Магомеда не убежит. Звезде российского бокса нужно разбить парня с 31 нокаутом Цзю от Магомеда не убежит. Звезде российского бокса нужно разбить парня с 31 нокаутом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022