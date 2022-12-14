Хабиб одним словом охарактеризовал Модрича после разгрома сборной Хорватии в полуфинале ЧМ

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где одним словом охарактеризовал лидера сборной Хорватии по футболу Луку Модрича. Вчера, 13 декабря, в полуфинале чемпионата мира по футболу хорваты уступили национальной команде Аргентины (0:3).



«Легенда», – написал Хабиб.

Напомним, в финальном матче чемпионата мира 2022 года в Катаре сборная Аргентины сыграет с победителем полуфинальной встречи между национальными командами Франции и Марокко. Этот матч пройдёт сегодня, 14 декабря, на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

Хабиб Нурмагомедов и Криштиану Роналду провели дуэль взглядов: