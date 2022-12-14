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Габдуллин отреагировал на решение WBA восстановить в рейтингах россиян и белорусов

Габдуллин отреагировал на решение WBA восстановить в рейтингах россиян и белорусов
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Президент международной Лиги ММА и К-1 Ural FC Радмир Габдуллин прокомментировал решение Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) восстановить в рейтингах боксёров из Российской Федерации и Республики Беларусь.

«В марте 2022 года WBA вместе с мировым боксёрским сообществом решили временно вычеркнуть наших бойцов из своих рейтингов. Исключение сделали только для обладателей мировых и региональных титулов. Дмитрий Бивол дважды защитил чемпионское звание, не имея возможности выйти на бой под российским флагом. Сердечно поздравляю его с заслуженной наградой «Лучший боксёр года». Я надеюсь, что сегодня разумное решение WBA послужит положительным импульсом для отмены всей блокады российских и белорусских спортсменов», – приводит слова Габдуллина пресс-служба Ural FC.

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