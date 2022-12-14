Емельяненко и Коваленко провели открытую тренировку перед боем. Лучшие фото

16 декабря в Москве состоится турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ», в рамках которого свой следующий поединок проведёт Александр Емельяненко. Его соперником станет блогер Святослав Коваленко, в последнее время засветившийся в поп-ММА.



Помимо главного боя, в рамках вечера единоборств выступят такие известные парни, как Вячеслав Дацик и Вячеслав Василевский. Начало боксёрского вечера — 16 декабря в 19:00 по московскому времени. Главный поединок с участием Емельяненко и Коваленко начнётся ориентировочно в 23:00.

Сегодня, 14 декабря, состоялась открытая тренировка, лучшие кадры с которой — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Александр Емельяненко высказался по поводу предстоящего поединка с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.



«Меня ничего не расслабляет. Почему ты говоришь, что он менее опытный? Он опыта набирается с интернета, с аккаунтов. Я не настолько блогер, насколько он. Бои не стоят на месте, они растут, прогрессируют. Я больше времени провожу в спортзале, чем в соцсетях, в интернете. Я делаю свою работу, перед поединком у меня мандража нет. Но чем ближе к бою, тем внимательнее и сосредоточеннее я на предстоящем поединке. Я научился настраиваться на бои и выходить без мандража», — передаёт слова Емельяненко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.