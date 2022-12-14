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«Не забывайте об этом». Джо Джойс объяснил, почему бой Усика и Фьюри получится близким

«Не забывайте об этом». Джо Джойс объяснил, почему бой Усика и Фьюри получится близким
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Британский боец супертяжёлого веса Джо Джойс высказался о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO), который, как ожидается, состоится в первой половине 2023 года.

«Люди считают, что это будет односторонняя победа Фьюри. Но это тяжёлый бой для него. И он получится близким.

Фьюри умеет менять стойки, и он выше. И он умеет действовать грубо. Но Усик показал в бою с Джошуа, что способен поддерживать высокий темп на протяжении всех 12 раундов. Не стоит забывать и о его навыках. Это более близкий бой, чем считают люди», – сказал Джойс в эфире BT Sport.

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