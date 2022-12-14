Кормье сказал, кто должен заменить Усмана в бою с Эдвардсом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о том, кто мог бы заменить нигерийца Камару Усмана и бросить вызов действующему обладателю титула организации в полусреднем дивизионе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.
«Есть всего два обязательных условия для лондонского карда. Леон Эдвардс должен стать частью главного события. И я также хотел бы, чтобы Пэдди Пимблетт принял участие в этом шоу.
Хотелось бы, чтобы Белал Мухаммад получил свою возможность. Если это будет не Камару Усман, то Белал Мухаммад – тот парень, который должен сразиться за пояс», – сказал Кормье в эфире ESPN.
Ранее Мухаммад сообщил, что подписал контракт на поединок с Эдвардсом.
Усман, Гэтжи и Сехудо потренировались в Российском университете спецназа в Чечне:
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