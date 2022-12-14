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«Я не мог поверить». Кормье — о решении UFC дать титульный бой Тейшейре и Хиллу

«Я не мог поверить». Кормье — о решении UFC дать титульный бой Тейшейре и Хиллу
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье прокомментировал решение организации разыграть вакантный титул в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) между Гловером Тейшейрой и Джамалом Хиллом сразу же после боя Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича, завершившегося вничью.

«Я был на арене, а после отправился в отель. Я хотел есть, потому что мы приехали туда ещё в два часа дня. Посмотрев в свой телефон, я узнал, что состоится ещё один титульный бой.

Я не мог поверить… Это было неожиданно. По окончании шоу мы думали над тем, что дальше, и одной из вещей, которые мы проговорили, было: «Необязательно возвращаться к бою Анкалаева и Блаховича. Даже несмотря на то, что он был конкурентным». Но мы не ожидали, что всё произойдёт настолько быстро», – сказал Кормье в эфире ESPN.

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