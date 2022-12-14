Джордж Камбосос отказался от боя с Шакуром Стивенсоном

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос отказался от поединка с американцем Шакуром Стивенсоном в начале 2023 года.
Стивенсон – в социальных сетях: «Уже третий человек отказался драться со мной, хотя я ещё не выступал в лёгком весе. Боя с Камбососом не будет. Посмотрим, кто станет следующим».
Камбосос: «Я чертовски много сделал в лёгком весе, особенно за последний год. И сейчас я на заслуженном отдыхе со своими детьми и в ожидании своего возвращения, которое состоится в середине следующего года. Никто не вправе сомневаться во мне после того года, что я провёл, и крови, что я пролил. При всём уважении, Шакур, мне кажется, что война состоится в конце 2023 года».
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