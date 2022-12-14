Кормье: сейчас тяжело ставить на Пимблетта в боях с топ-10 лёгкого веса UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о перспективах британского легковеса Пэдди Пимблетта после спорной победы над американцем Джаредом Гордоном на UFC 282.

«Прямо сейчас ему нужно изменить некоторые моменты, чтобы оправдать тот статус, который, как он считает, у него есть. Он сказал, что станет чемпионом. И вы не поставите под сомнение уверенность этого парня в себе.

Но сейчас ему нужно внести коррективы в собственный стиль, чтобы подняться на уровень парней, к которым он стремится. Потому что сейчас тяжело ставить на Пимблетта в боях против топ-10. А мне нравится Пэдди Пимблетт», – сказал Кормье в эфире ESPN.

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