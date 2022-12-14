Кормье: Илия Топурия похож на парня, который охотится за титулом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о грузинском проспекте полулёгкого веса (до 65 кг) Илии Топурии, на минувших выходных в Лас-Вегасе (США) «задушившем» непобеждённого американца Брайса Митчелла.

«За этим было удивительно наблюдать. Топурия хорош. И этот чувак преследует цель. По ходу недели он не улыбался, не шутил и был сосредоточен на весосгонке. И он доминировал над Брайсом Митчеллом. Он сказал, что сделает это, и подтвердил слова на деле.

Очень тяжело превосходить ожидания. И он превзошёл ожидания в опасном для себя бою. Брайс не смог повалить его и ничего не сделал в стойке. Топурия же выглядел как парень, который охотится за титулом UFC. Я был сильно впечатлён им», – сказал Кормье в эфире ESPN.