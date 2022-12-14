Кормье: Илия Топурия похож на парня, который охотится за титулом UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье высказался о грузинском проспекте полулёгкого веса (до 65 кг) Илии Топурии, на минувших выходных в Лас-Вегасе (США) «задушившем» непобеждённого американца Брайса Митчелла.
«За этим было удивительно наблюдать. Топурия хорош. И этот чувак преследует цель. По ходу недели он не улыбался, не шутил и был сосредоточен на весосгонке. И он доминировал над Брайсом Митчеллом. Он сказал, что сделает это, и подтвердил слова на деле.
Очень тяжело превосходить ожидания. И он превзошёл ожидания в опасном для себя бою. Брайс не смог повалить его и ничего не сделал в стойке. Топурия же выглядел как парень, который охотится за титулом UFC. Я был сильно впечатлён им», – сказал Кормье в эфире ESPN.
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
-
17:20
-
16:59
-
16:50
-
16:30
-
16:21
-
16:20
-
16:16
-
15:38
-
15:11
-
14:38
-
14:35
-
14:20
-
13:39
-
13:30
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
12:38
-
12:23
-
12:08
-
11:31