Тейшейра ответил, готов ли завершить карьеру после боя с Хиллом на UFC 283

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра признался, что не собирается завершать карьеру после титульного поединка с американцем Джамалом Хиллом, который состоится в конце января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

«Это совершенно точно не произойдёт сейчас. Какое-то время назад меня спросили: «Думаешь, у тебя остался один бой, а затем защита титула в «Мэдисон Сквер Гарден?» И я ответил, что не знаю. Если последний уикенд меня чему-то и научил, так это никогда не строить планов на будущее. Я живу настоящим.

У меня нет плана, что я уйду на пенсию в конкретный день. В тот день, когда уйду на пенсию, я проведу плохую тренировку, а после не захочу приходить в спортзал. Когда я проиграл Кори Андерсону, то подумал: «Чёрт, если я проиграю ещё раз, то уйду». Но затем я совершил изменения и стал счастлив. Мне нравится тренироваться и выступать», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.

Новость по теме Блахович высказался о том, что Тейшейра и Хилл подерутся за титул UFC

Служил в армии, отказал Фёдору. Что нужно знать о Магомеде Анкалаеве