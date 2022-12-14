Тейшейра ответил, готов ли завершить карьеру после боя с Хиллом на UFC 283

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг), бразильский ветеран Гловер Тейшейра признался, что не собирается завершать карьеру после титульного поединка с американцем Джамалом Хиллом, который состоится в конце января на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
«Это совершенно точно не произойдёт сейчас. Какое-то время назад меня спросили: «Думаешь, у тебя остался один бой, а затем защита титула в «Мэдисон Сквер Гарден?» И я ответил, что не знаю. Если последний уикенд меня чему-то и научил, так это никогда не строить планов на будущее. Я живу настоящим.
У меня нет плана, что я уйду на пенсию в конкретный день. В тот день, когда уйду на пенсию, я проведу плохую тренировку, а после не захочу приходить в спортзал. Когда я проиграл Кори Андерсону, то подумал: «Чёрт, если я проиграю ещё раз, то уйду». Но затем я совершил изменения и стал счастлив. Мне нравится тренироваться и выступать», – приводит слова бойца издание MMA Fighting.
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