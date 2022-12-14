«Когда выключаются камеры, это другой человек». Усик объяснил, почему Фьюри его оскорбляет

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик объяснил своё отношение к публичным оскорблениям британца Тайсона Фьюри.

«А как он меня заденет? Обзывается кроликом, бомжом… Я сам пошутил. Меня спросили: «Ты тигр?» А я ответил, что я белый кролик. Бомж… Как я могу быть бомжом, если у меня есть прописка? Разве я должен оскорбляться на слова о том, что я победил культуриста [Джошуа]?

Это просто слова. Ему важно удерживать психологическое преимущество. Думаю, что он защищает себя таким образом. Он не может справиться со своими эмоциями и таким образом их выражает. Когда выключаются камеры, это другой человек», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

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