Александр Усик назвал сроки начала подготовки к следующему бою

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) сообщил, что начнёт подготовку к следующему выступлению уже в ближайшие дни.

«В переговоры вообще не лезу. Моя задача – набрать хорошую форму. Думаю, что уже через пару дней мы соберём команду и отправимся в лагерь. Я вообще про переговоры не думаю. Абсолютно. В любом случае с кем-то договоримся. Нужно лишь быть в форме», – сказал Усик в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) санкционировала поединок Усика с британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 KO). Также на поединок с украинцем претендует первый номер рейтинга IBF – хорват Филип Хргович (15-0, 12 KO). По линии же WBO обязательным претендентом является британец Джо Джойс (15-0, 14 KO).

Новость по теме Леннокс Льюис обратился к Фьюри в преддверии потенциального боя с Усиком

Украинский чемпион Александр Усик вернулся к тренировкам: