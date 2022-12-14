Фото: Хабиб Нурмагомедов посетил матч 1/2 финала ЧМ между Францией и Марокко

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов посетил полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко, который в настоящий момент проходит в Катаре.
Напомним, после первого тайма сборная Франции ведёт со счётом 1:0. Уже на пятой минуте встречи крайний защитник «трёхцветных» Тео Эрнандес после рикошета сумел подстроиться под летящий в воздухе мяч и в прыжке забить его в ворота. В оставшееся время ни одна команда не владела явной инициативой больше 10 минут.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
-
17:20
-
16:59
-
16:50
-
16:30
-
16:21
-
16:20
-
16:16
-
15:38
-
15:11
-
14:38
-
14:35
-
14:20
-
13:39
-
13:30
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
12:38
-
12:23
-
12:08
-
11:31