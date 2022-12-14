Фото: Хабиб Нурмагомедов посетил матч 1/2 финала ЧМ между Францией и Марокко

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов посетил полуфинальный матч чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Марокко, который в настоящий момент проходит в Катаре.

Напомним, после первого тайма сборная Франции ведёт со счётом 1:0. Уже на пятой минуте встречи крайний защитник «трёхцветных» Тео Эрнандес после рикошета сумел подстроиться под летящий в воздухе мяч и в прыжке забить его в ворота. В оставшееся время ни одна команда не владела явной инициативой больше 10 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Проигравшая команда сыграет со сборной Хорватии в матче за третье место, который состоится 17 декабря, начало – в 22:00 мск. Победитель в финале за титул чемпиона мира встретится с Аргентиной, стартовый свисток – в 22:00 мск.