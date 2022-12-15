Василевский — о ничьей в бою Анкалаева и Блаховича: UFC перестала быть к россиянам лояльна

Именитый российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский прокомментировал судейское решение в поединке за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между соотечественником Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем, который состоялся на минувших выходных в Лас-Вегасе (США). Напомним, встреча завершилась вничью.

«Видимо, поступила команда, что хватит относиться к россиянам так лояльно. Что пора встать со всеми по одну сторону баррикад и газовать против России. Конечно, им проще присоединиться к большинству, чем отстаивать российских бойцов», – приводит слова Василевского издание «РБ Спорт».

Сразу же после выступления Анкалаева и Блаховича стало известно, что вакантный титул разыграют бразилец Гловер Тейшейра и американец Джамал Хилл на турнире UFC 283.