Усик: Фьюри умнее, чем выглядит. Это хитрый человек в спорте

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик отреагировал на бытующее мнение, что возможный поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри станет тяжелейшим в его профессиональной карьере.

«Все говорят об этом… Габариты, у него чемпионский пояс и ноль в графе поражений. Очевидно, что это крайне непростой парень. И он умнее, чем выглядит. Это хитрый человек и хитрый именно в спорте.

Психологически начинает давить на своих оппонентов. Многие скажут, мне повезло, ведь я не понимаю, что он говорит. Но я абсолютно всё понимаю, что он говорит. Я просто не принимаю это на свой счёт», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Новость по теме Усик рассказал, о чём подумал во время дуэли взглядов с Фьюри

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика: