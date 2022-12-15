Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик: Фьюри умнее, чем выглядит. Это хитрый человек в спорте

Усик: Фьюри умнее, чем выглядит. Это хитрый человек в спорте
Комментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик отреагировал на бытующее мнение, что возможный поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри станет тяжелейшим в его профессиональной карьере.

«Все говорят об этом… Габариты, у него чемпионский пояс и ноль в графе поражений. Очевидно, что это крайне непростой парень. И он умнее, чем выглядит. Это хитрый человек и хитрый именно в спорте.

Психологически начинает давить на своих оппонентов. Многие скажут, мне повезло, ведь я не понимаю, что он говорит. Но я абсолютно всё понимаю, что он говорит. Я просто не принимаю это на свой счёт», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Новость по теме
Усик рассказал, о чём подумал во время дуэли взглядов с Фьюри
«Кролик, ты следующий!» Фьюри пытался напугать украинца — но задрожал сам? «Кролик, ты следующий!» Фьюри пытался напугать украинца — но задрожал сам?

Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022