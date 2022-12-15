Усик: Фьюри умнее, чем выглядит. Это хитрый человек в спорте
Поделиться
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик отреагировал на бытующее мнение, что возможный поединок с обладателем титула WBC британцем Тайсоном Фьюри станет тяжелейшим в его профессиональной карьере.
«Все говорят об этом… Габариты, у него чемпионский пояс и ноль в графе поражений. Очевидно, что это крайне непростой парень. И он умнее, чем выглядит. Это хитрый человек и хитрый именно в спорте.
Психологически начинает давить на своих оппонентов. Многие скажут, мне повезло, ведь я не понимаю, что он говорит. Но я абсолютно всё понимаю, что он говорит. Я просто не принимаю это на свой счёт», – сказал боец в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Новость по темеУсик рассказал, о чём подумал во время дуэли взглядов с Фьюри
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
Комментарии
- 15 декабря 2022
-
00:41
-
00:18
-
00:07
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
-
17:20
-
16:59
-
16:50
-
16:30
-
16:21
-
16:20
-
16:16
-
15:38
-
15:11
-
14:38
-
14:35
-
14:20
-
13:39
-
13:30
-
13:16
-
13:14
-
13:07
-
12:38
Партнерский контент