Компания перчаток, в которых Кроуфорд нокаутировал Аванесяна, выступила с заявлением

Компания-производитель боксёрских перчаток Everlast отреагировала на скандал после чемпионского поединка в полусреднем весе (до 66,7 кг) между американцем Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO) и россиянином Давидом Аванесяном (29-4-1, 17 KO), который состоялся на минувших выходных в Омахе (США).

Напомним, незадолго до окончания поединок был временно остановлен после того, как рефери заметила, что у Кроуфорда развязаны обе перчатки, которые к тому же были повреждены. После боя команда Аванесяна, проигравшего нокаутом в шестом раунде, заявила, что американец сжульничал.

«Мы серьёзно относимся к вопросам безопасности и функциональности. Как лидер в области профессионального боксёрского снаряжения мы обеспечиваем необходимые шаги для проверки целостности наших перчаток. Это включает пристальное изучение всех используемых в производстве материалов. Нашим приоритетом является обеспечение безопасности бойца, использующего нашу продукцию.

Во время разработки кастомных перчаток для боя Кроуфорд – Аванесян была использована дефектная кожа, что привело к разрыву. В таких случаях Everlast, следуя протоколу, предоставляет резервную пару, которая должна быть использована при соответствующем решении комиссии. Проверка экипировки была осуществлена, и комиссия сочла, что она пригодна для соревнований», – сообщается в социальных сетях компании.