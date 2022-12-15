Конор Макгрегор впервые за восемь лет выпал из рейтинга UFC

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC.



Макгрегор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении рейтинга UFC ирландца нет.



Впервые Макгрегор не попал в рейтинг после своего второго выступления в промоушене в августе 2013 года, когда он победил Макса Холлоуэя на турнире UFC Fight Night 26. После этой победы Макгрегор ворвался в рейтинг на 12-е место в полулёгком весе.



В активе Макгрегора 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений. Ирландец не проводил поединки после того, как на турнире UFC 264, который прошёл летом 2021 года, проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.

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