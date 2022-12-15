Анкалаев обошёл Блаховича в обновлённом рейтинге UFC полутяжёлого дивизиона

Обновился рейтинг полутяжёлого веса (до 93 кг) официального сайта UFC в русскоязычной версии.



Так, российский боец Магомед Анкалаев сумел подняться на третью строчку, обогнав поляка Яна Блаховича. Казус этой ситуации состоит в том, что до этого поляк (вторая строчка) был выше россиянина (третья строчка), а их недавний поединок закончился вничью. В итоге, Анкалаев остался на третьем месте, а Блахович упал на четвёртое. Первое место удерживает Иржи Прохазка.



Напомним, что поединок за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) между россиянином Магомедом Анкалаевым и поляком Яном Блаховичем состоялся 11 декабря, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Встреча завершилась вничью и стала всего пятым поединком в истории американского промоушена, который закончился подобным результатом.

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