Ислам Махачев назвал условие, при котором Пэдди Пимблетт мог бы его победить

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что Пэдди Пимблетт может его победить только при одном условии.



«Если бой состоится в Неваде, у него есть шансы победить меня судейским решением. Лол», — написал Махачев в социальной сети.

Напомним, Махачев вызвал на бой Волкановски после того, как на турнире UFC 280 победил бразильца Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на бой. Их поединок должен состояться 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Спортивное шоу пройдёт в Австралии. Волкановски в последнем бою сражался с представителем США Максом Холлоуэем и одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике