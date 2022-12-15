Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев назвал условие, при котором Пэдди Пимблетт мог бы его победить

Ислам Махачев назвал условие, при котором Пэдди Пимблетт мог бы его победить
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев считает, что Пэдди Пимблетт может его победить только при одном условии.

«Если бой состоится в Неваде, у него есть шансы победить меня судейским решением. Лол», — написал Махачев в социальной сети.

Напомним, Махачев вызвал на бой Волкановски после того, как на турнире UFC 280 победил бразильца Чарльза Оливейру. Александр сразу дал согласие на бой. Их поединок должен состояться 12 февраля на турнире по смешанным единоборствам UFC 284. Спортивное шоу пройдёт в Австралии. Волкановски в последнем бою сражался с представителем США Максом Холлоуэем и одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Ислам Махачев пробует себя в спортивной гимнастике

Так, стоп, а где Махачев? Лауреаты World MMA Awards 2022 Так, стоп, а где Махачев? Лауреаты World MMA Awards 2022
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022