Царукян: Оливейра уже всё, израсходовал лимит челюсти, пойдёт вниз, как Тони Фергюсон

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян, выступающий в лёгком весе UFC, считает, что бывший чемпион промоушена Чарльз Оливейра уже не вернётся на прежний уровень.



«Думаю, Оливейра сейчас потихоньку пойдёт вниз, это вариант Тони Фергюсона. Его подломило поражение от Ислама Махачева. Он хороший боец, но уже пришло время потихоньку спускаться. Он уже всё, лимит челюсти израсходовал, не держит удар», — рассказал Царукян в интервью YouTube-каналу HARDCORE MMA.



В последнем поединке Чарльз Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом во втором раунде. Россиянин, таким образом, стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



Арман Царукян 17 декабря встретится с Дамиром Исмагуловым на турнире UFC Vegas.

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