Гордон предложил Пимблетту провести реванш в Лондоне

Американский боец UFC Джаред Гордон опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором предложил британцу Пэдди Пимблетту провести реванш в Лондоне.



«Несмотря на все разногласия, я хотел бы провести реванш с тобой в Лондоне. Я не держу на тебя зла, на самом деле, ты мне очень нравишься. Мы можем снова подраться, чтобы развлечь толпу. Люди хотят этого, давай разберёмся на твоей земле!» — написал Гордон.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 282, который проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.

Топурия и Пимблетт устроили драку в отеле: