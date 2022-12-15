Марлон Вера вызвал Петра Яна на бой
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Эквадорский боец смешанных единоборств Марлон Вера, выступающий в легчайшем весе UFC, вновь бросил вызов россиянину Петру Яну.
«Я пытаюсь получить бой с Яном, но он плачется по поводу судейства. Что же, если ты хотел побеждать, то нужно было прикончить Шона О’Мэлли, но он не воспринял его всерьёз. Мы могли бы подраться с ним в главном событии в январе или феврале, может получиться отличный бой. Сейчас вне очереди пролезет Сехудо, но я не буду ныть. Просто дайте мне следующего парня в очереди, дайте мне Яна.
Ему стоит перестать ныть. Лучший способ исправить всё — победить. Я был в такой же ситуации, но вместо нытья попросил другой бой, мне дали О’Мэлли и я отправил в нокаут», — сказал Вера в интервью YouTube-каналу Inside Fighting.
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