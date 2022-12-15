Шон О'Мэлли рассказал, кто победил в бою между Пимблеттом и Гордоном

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, считает, что судьи несправедливо отдали победу британцу Пэдди Пимблетту в поединке с Джаредом Гордоном.
«Я смотрел этот поединок вместе со своими товарищами. В доме было много людей, и мне кажется, что ни один человек не отдал победу Пимблетту. Да, и это говорю я. Тот, о котором все говорили то же самое несколько месяцев назад. Если люди так же смотрели и мой поединок с Яном…
Все говорили: «Черт, Пэдди проиграл». Сто процентов. Но когда объявили единогласное решение – я сказал: «Ну, я думал, что Пимблетт выиграл по крайней мере один раунд». Потом объявили победу Пэдди, то никто этого не понял», – сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.
Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 282, который проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.
Сбрил брови на спор, предлагал другу секс с женой. Дикие факты о Шоне О’Мэлли:
- 15 декабря 2022
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41
-
00:18
-
00:07
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55
-
21:08
-
20:59
-
20:20
-
19:53
-
19:10
-
18:54
-
17:55
-
17:40
-
17:20
-
16:59
-
16:50
-
16:30
-
16:21
-
16:20
-
16:16
-
15:38
-
15:11
-
14:38