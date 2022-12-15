Шон О'Мэлли рассказал, кто победил в бою между Пимблеттом и Гордоном

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, считает, что судьи несправедливо отдали победу британцу Пэдди Пимблетту в поединке с Джаредом Гордоном.

«Я смотрел этот поединок вместе со своими товарищами. В доме было много людей, и мне кажется, что ни один человек не отдал победу Пимблетту. Да, и это говорю я. Тот, о котором все говорили то же самое несколько месяцев назад. Если люди так же смотрели и мой поединок с Яном…

Все говорили: «Черт, Пэдди проиграл». Сто процентов. Но когда объявили единогласное решение – я сказал: «Ну, я думал, что Пимблетт выиграл по крайней мере один раунд». Потом объявили победу Пэдди, то никто этого не понял», – сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Напомним, бойцы встречались на турнире UFC 282, который проходил в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28, 29-28, 29-28), которое вызвало споры среди представителей MMA-общественности.

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