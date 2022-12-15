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Усик: вижу, что у меня есть ресурс, который заканчивается, нельзя обманывать себя

Усик: вижу, что у меня есть ресурс, который заканчивается, нельзя обманывать себя
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Украинский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик высказался о возможном завершении карьеры в будущем.

«Фьюри — финальный «злодей» в моей карьере. Я хочу тратить время на воспитание детей, хочу возить их на тренировки, общаться, помогать в становлении. Они как раз начинают путь, я не хочу по полгода где-то находиться. Через телефон и видеосвязь ты не дашь то, что должен.

У всего есть конец. В карьере спортсмена тоже есть своя конечная точка. Нужно реально смотреть на вещи. Мне уже 35 лет, я не такой старый, но вижу, что есть ресурс, который заканчивается. Нельзя себя обманывать. И не хочется, чтобы тебя потом били. Если есть молодые пацаны, у них лучше скорость, они более выносливы, то надо себе сказать остановиться», — сказал Усик на своём YouTube-канале.

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