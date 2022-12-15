«Сделал бы буррито Яну, но судьи отдадут его тебе». Сехудо пошутил над О’Мэлли

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо обменялся колкостями с Шоном О’Мэлли в социальных сетях.



Шон О’Мэлли призвал UFC поторопиться с объявлением боя Сехудо — Стерлинг: «Я хочу драться в июле и это самое позднее, так что Алджо и Генри нужно подраться в марте, не в апреле. Поторопитесь!».



Сехудо отреагировал: «Шон, тебе нужно подраться с Пэдди Пимблеттом, тогда судьи не будут знать, кого ограбить».



«Заткнись и сделай мне буррито!», — написал в ответ Шон.



«Я бы сделал буррито Петру Яну, но судьи отдадут его тебе», — ответил Сехудо, намекнув на спорный исход боя Шона О’Мэлли с Петром Яном.



Ранее сообщалось, что Генри Сехудо вернётся в октагон и проведёт титульный бой с Алджамейном Стерлингом.