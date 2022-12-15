Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: хочу нокаутировать или задушить Исмагулова

Царукян: хочу нокаутировать или задушить Исмагулова
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, который пройдёт на турнире UFC Vegas в ночь на 18 декабря.

«Было странно, когда я дрался с Гамротом пять раундов. В четвёртом раунде я уже был… Мне нужно улучшать выносливость. Вероятно, из-за этого я проиграл последний раунд.

Сейчас я готов к 15 минутам и на этот раз не хочу оставлять всё на решение судей. Хочу финишировать этого парня. Хочу нокаутировать его или задушить — мне без разницы, просто остановить его. В первую очередь я настраиваюсь на победу в этом поединке, а бонус в $ 50 тысяч поднимет мне настроение», — рассказал Царукян в интервью The Schmo.

На счету Армана Царукяна 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. У Исмагулова 24 победы в 25 боях.

Новость по теме
Царукян: Оливейра уже всё, израсходовал лимит челюсти, пойдёт вниз, как Тони Фергюсон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022