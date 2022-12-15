Царукян: хочу нокаутировать или задушить Исмагулова

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился ожиданиями от предстоящего поединка с казахстанцем Дамиром Исмагуловым, который пройдёт на турнире UFC Vegas в ночь на 18 декабря.
«Было странно, когда я дрался с Гамротом пять раундов. В четвёртом раунде я уже был… Мне нужно улучшать выносливость. Вероятно, из-за этого я проиграл последний раунд.
Сейчас я готов к 15 минутам и на этот раз не хочу оставлять всё на решение судей. Хочу финишировать этого парня. Хочу нокаутировать его или задушить — мне без разницы, просто остановить его. В первую очередь я настраиваюсь на победу в этом поединке, а бонус в $ 50 тысяч поднимет мне настроение», — рассказал Царукян в интервью The Schmo.
На счету Армана Царукяна 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед. У Исмагулова 24 победы в 25 боях.
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