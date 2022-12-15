Кормье раскритиковал решение UFC дать титульный бой Джамалу Хиллу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье раскритиковал решение промоушена дать титульный бой Джамалу Хиллу.
В январе на турнире UFC 283 Джамал Хилл подерётся с Гловером Тейшейрой за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе.
«Что случилось с полутяжёлым дивизионом? Нет, все ребята, которые там выступают — отличные бойцы, но у них нет популярности. Полутяжёлый вес долгое время считался гламурным в UFC, но сейчас это не так. Раньше были Джон Джонс и я, а кто сейчас?
Если Джамал Хилл выиграет пояс, то это будет первый раз, когда чемпионом стал человек, которого никто не знает. Я про то, что Хилл практически никогда не попадает в главные события турниров. Если чемпионом станет он, то UFC нужно проделать большую работу, чтобы сделать своего чемпиона популярным. Посмотрим, как это будет, но пока маркетинговая машина не подводила», — цитирует Кормье MMANews.
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