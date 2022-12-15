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Экс-тренер Джошуа объяснил, почему с Энтони тяжело работать

Экс-тренер Джошуа объяснил, почему с Энтони тяжело работать
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Роберт Гарсия, бывший тренер британского боксёра в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал о сложностях совместной работы с Эй Джеем.

«Дело не в том, что я, Деррик Джеймс или Вирджил Хантер работаем лучше кого-то. Проблема в том, что Джошуа нужно выйти из зоны комфорта, перестать быть боссом и пытаться всё контролировать. Нужно просто делать то, что говорит тренер, даже если придётся тренироваться там, где ему некомфортно. Неважно, кто будет его новым тренером и с кем он вернётся на ринг. Ему подберут двух-трёх проходных боксёров, а на их фоне работа любого тренера будет выглядеть хорошо», — цитирует Гарсию Daily Mail.

В своём последнем поединке Энтони Джошуа проиграл украинскому боксёру Александру Усику. После этого британец принял решение не продолжать сотрудничество с Робертом Гарсией.

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