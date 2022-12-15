Конор Макгрегор показал физическую форму после того, как выпал из рейтинга UFC. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками своей фотографией. При этом Макгрегор оставил этот снимок без какого-либо описания.

Фото: https://twitter.com/TheNotoriousMMA

Напомним, ранее стало известно, что Макгрегор выбыл из обновлённого рейтинга UFC. До того в промоушене Даны Уайта Конор занимал 14-е место в весе до 155 фунтов, но в последнем обновлении ирландца нет. С Макгрегором такое случалось и прежде. Впервые он не попал в рейтинг после своего второго выступления в лиге в августе 2013 года.



В активе ирландского бойца 28 поединков, в которых он добыл 22 победы и потерпел шесть поражений.

Конор Макгрегор опубликовал видеозапись с тренировки: