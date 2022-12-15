Представлены подробности по поводу возможного боя Чимаев – Ковингтон

Поединок с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и представителя США Колби Ковингтона может не состояться. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей команды Чимаева.
«Хамзат уже готовится. А вот бой не объявлен, Колби молчит. Возможно, у Хамзата будет другой соперник», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что бой между Чимаевым и Ковингтоном может состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC 286. Спортивное шоу пройдёт в Лондоне 18 марта.
Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Ковингтон в последнем поединке одолел соотечественника Хорхе Масвидаля.
Самые крутые бойцы UFC из России. Кто ещё, кроме Яна и Махачева?
- 15 декабря 2022
-
19:37
-
19:16
-
18:59
-
18:24
-
17:42
-
17:14
-
16:51
-
15:22
-
14:55
-
14:49
-
14:34
-
13:19
-
12:49
-
12:38
-
12:35
-
11:53
-
11:45
-
10:57
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41
-
00:18
-
00:07
- 14 декабря 2022
-
23:38
-
23:31
-
22:53
-
22:31
-
22:07
-
21:55