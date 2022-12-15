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Представлены подробности по поводу возможного боя Чимаев – Ковингтон

Представлены подробности по поводу возможного боя Чимаев – Ковингтон
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Поединок с участием шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева и представителя США Колби Ковингтона может не состояться. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителей команды Чимаева.
«Хамзат уже готовится. А вот бой не объявлен, Колби молчит. Возможно, у Хамзата будет другой соперник», – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бой между Чимаевым и Ковингтоном может состояться на турнире по смешанным единоборствам UFC 286. Спортивное шоу пройдёт в Лондоне 18 марта.

Напомним, в последнем бою Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Ковингтон в последнем поединке одолел соотечественника Хорхе Масвидаля.

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