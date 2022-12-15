Хабиб обратился к сборной Марокко после её поражения в полуфинале ЧМ с Францией

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где поблагодарил футболистов сборной Марокко после полуфинального матча чемпионата мира по футболу. За право выйти в финал марокканские футболисты играли с национальной командой Франции и уступили со счётом 0:2. Хабиб присутствовал на этой встрече.



«Спасибо, Марокко», — написал Нурмагомедов.

Напомним, сборная Марокко сыграет с национальной командой Хорватии в матче за третье место. Встреча состоится 17 декабря. Французы поспорят за золото чемпионата мира с аргентинцами. Этот матч состоится 18 декабря. Обе встречи начнутся в 18:00 мск.

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