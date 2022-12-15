Фьюри раскрыл планы на количество боёв с Усиком
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри раскрыл свои планы относительно противостояния с украинцем Александром Усиком. По словам Фьюри, с Усиком он готов провести несколько боёв.
«Нет никого, кто мог бы победить меня. Я докажу это кому угодно, не проблема. Я хотел бы, чтобы бой состоялся в феврале. Покажу пример в назидании другим. А после дам ему матч-реванш «Уэмбли».
Если Ближний Восток сможет организовать то, что обещает уже около года, то бой будет в конце февраля. Ну а если нет, мы проведём его в Англии на «Уэмбли», — приводит слова Фьюри The Sun со ссылкой на его выступление на канале iFL TV в YouTube.
Отец Тайсона Фьюри попытался подраться с Джейком Полом:
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