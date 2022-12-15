Звезда рестлинга Мэнди Роуз уволена из WWE за откровенные фото

Известная американская спортсменка-рестлер Мэнди Роуз уволена из промоушена WWE. Об этом информирует Fightful.



Поводом для увольнения послужили откровенные снимки спортсменки, которые Мэнди разместила в своих социальных сетях. В руководстве WWE сочли подобный контент неприемлемым, поскольку он может негативным образом сказаться на их репутации.

Роуз уже отреагировала на увольнение, написав в одной из своих соцсетей следующее сообщение: «Привет, ребята, спасибо за вашу поддержку. Я очень благодарна каждому из вас. Не волнуйтесь».



В WWE Роуз выступала с 2015 года. В 2021 году она завоевала титул абсолютной чемпионки NXT. Мэнди 10 раз подряд успешно защищала пояс, но недавно всё же проиграла его.