Стерлинг отреагировал на сообщение Сехудо в адрес О’Мэлли

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавнее сообщение соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Ранее Сехудо обратился к Шону О’Мэлли, предложив ему провести поединок с британцем Пэдди Пимблетту.



«Привет, Шон. Ты должен драться с Пэдди. Судьи в таком случае не будут знать, кого грабить», — писал Сехудо.

«Это действительно смешно», — отреагировал Стерлинг.



Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с американцем Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: