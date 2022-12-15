Стерлинг отреагировал на сообщение Сехудо в адрес О’Мэлли

Американский чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отреагировал на недавнее сообщение соотечественника, бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо. Ранее Сехудо обратился к Шону О’Мэлли, предложив ему провести поединок с британцем Пэдди Пимблетту.
«Привет, Шон. Ты должен драться с Пэдди. Судьи в таком случае не будут знать, кого грабить», — писал Сехудо.
«Это действительно смешно», — отреагировал Стерлинг.
Напомним, в последнем бою Пимблетт встречался с американцем Джаредом Гордоном. Поединок проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря мск. Пимблетт победил единогласным судейским решением (29-28; 29-28; 29-28), вызвав споры среди представителей MMA-общественности.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
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