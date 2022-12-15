Царукян встретился с бывшим чемпионом UFC Биспингом. Фото

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Арман показал, как встретился с бывшим чемпионом UFC Майклом Биспингом. Фото было сделано в Лас-Вегасе, где Царукян проведёт поединок с представителем Казахстана Дамиром Исмагуловым.

Фото: Из личного архива Армана Царукяна

Напомним, бой Царукяна и Исмагулова состоится на турнире UFC Vegas в ночь с 17 на 18 декабря мск. В общей сложности Царукян провёл 21 поединок в профессиональных смешанных единоборствах, в которых одержал 18 побед. Также Арман потерпел три поражения. Что касается Исмагулова, то у него 24 победы в 25 боях.

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