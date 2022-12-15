Усик ответил на вопрос, будет ли Фьюри самым сложным соперником в его карьере

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.



«Будет ли Тайсон Фьюри моим самым жёстким соперником? Все говорят, что он выше, что у него нет поражений. Так что, очевидно, с ним будет трудно. Он гораздо умнее, чем выглядит и ведёт себя», — приводит слова Усика у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на выступление Александра на своём канале в YouTube.



Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое, однако к соглашению они так и не пришли. Ожидается, что поединок между украинцем и британцем может состояться в следующем году.

Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки: