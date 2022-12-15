Усик ответил на вопрос, будет ли Фьюри самым сложным соперником в его карьере

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик ответил на вопрос по поводу потенциального поединка с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.
«Будет ли Тайсон Фьюри моим самым жёстким соперником? Все говорят, что он выше, что у него нет поражений. Так что, очевидно, с ним будет трудно. Он гораздо умнее, чем выглядит и ведёт себя», — приводит слова Усика у себя в соцсетях журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на выступление Александра на своём канале в YouTube.
Ранее сообщалось, что Усик и Фьюри в скором времени смогут договориться о бое, однако к соглашению они так и не пришли. Ожидается, что поединок между украинцем и британцем может состояться в следующем году.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
- 15 декабря 2022
-
22:45
-
22:28
-
22:13
-
21:41
-
21:24
-
20:49
-
20:30
-
19:58
-
19:37
-
19:16
-
18:59
-
18:24
-
17:42
-
17:14
-
16:51
-
15:22
-
14:55
-
14:49
-
14:34
-
13:19
-
12:49
-
12:38
-
12:35
-
11:53
-
11:45
-
10:57
-
10:38
-
10:33
-
10:15
-
10:01
-
09:33
-
08:02
-
06:37
-
06:20
-
00:41