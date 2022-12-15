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Исмаилов объяснил, почему вызвал на бой Штыркова

Исмаилов объяснил, почему вызвал на бой Штыркова
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Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, объяснив, почему бросил вызов своему соотечественнику, известному бойцу Ивану Штыкову. Исмаилов предложил ему поединок во время Вечера бокса от RCC Boxing Promotions.

«Когда я решил попробовать себя в проф-боксе, всё сложилось так – два боя – две победы. После я увидел Ивана в бою по боксу, и он был хорош, теперь у него одна победа! Я решил, что это проследование и долго не дожидаясь, сам бросил ему вызов.

В этот раз я пришёл за его ноликом в Екатеринбург! Если вы снова хотите увидеть химический взрыв и искры в ринге, то это обязательно произойдёт! Как никак, когда мы встречаемся с Ваней, между нами проходит какая-то особенная химия. Главное, что меня беспокоит в этом спорте, это ваше желание увидеть, победа и деньги. Газанём?» – написал Исмаилов.

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