Исмаилов объяснил, почему вызвал на бой Штыркова

Звёздный российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов разместил новый пост у себя в социальных сетях, объяснив, почему бросил вызов своему соотечественнику, известному бойцу Ивану Штыкову. Исмаилов предложил ему поединок во время Вечера бокса от RCC Boxing Promotions.



«Когда я решил попробовать себя в проф-боксе, всё сложилось так – два боя – две победы. После я увидел Ивана в бою по боксу, и он был хорош, теперь у него одна победа! Я решил, что это проследование и долго не дожидаясь, сам бросил ему вызов.



В этот раз я пришёл за его ноликом в Екатеринбург! Если вы снова хотите увидеть химический взрыв и искры в ринге, то это обязательно произойдёт! Как никак, когда мы встречаемся с Ваней, между нами проходит какая-то особенная химия. Главное, что меня беспокоит в этом спорте, это ваше желание увидеть, победа и деньги. Газанём?» – написал Исмаилов.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым: