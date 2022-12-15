Стерлинг показал, как проводит время с Двалишвили на Ямайке. Фото

Чемпион UFC в легчайшем весе, американец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав несколько фотографий со своим товарищем, грузинским бойцом смешанных единоборств Мерабом Двалишвили. Снимки были сделаны на Ямайке.

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджамейна Стерлинга

Отметим, что у Стерлинга есть ямайские корни. В последнем бою Алджамейн сражался с соотечественником Ти Джеем Диллашоу. Их поединок был соглавным на турнире по смешанным единоборствам UFC 280, который проходил в ночь с 22 на 23 октября мск в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Стерлинг победил техническим нокаутом во втором раунде, защитив титул чемпиона промоушена в легчайшем весе.

Россиянин Пётр Ян встретился с американцем Алджэмейном Стерлингом: