Исмагулов: победив Царукяна, я смогу попасть в топ-10 рейтинга UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Исмагулов высказался о предстоящем поединке с россиянином Арманом Царукяном. Он состоится на турнире UFC Vegas в ночь на 18 декабря мск.
«Этот бой для меня очень важен. Теперь, когда UFC даёт мне такую возможность, я должен показать, что этот поединок может стать для меня батутом, и убедиться, что моя карьера идёт вверх.
Я сразу же очень заинтересовался в данной противостоянии, ведь Арман очень известен в Америке. Будет здорово сразиться с таким противником. Победив Армана, я смогу попасть в первую десятку, возможно, в первую пятёрку. И отныне у меня будут соперники, которых я заслуживаю, противники, которые мне интересны. Так что я очень рад этому бою», — приводит слова Исмагулова MMAJunkie.
Исмагулов в настоящий момент занимает 12-е место в рейтинге лёгкого дивизиона UFC, Царукян — девятое.
Царукян поделился с Исмаиловым прогнозом на его бой с Минеевым:
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