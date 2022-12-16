Экс-тренер Джошуа: Энтони нужен лагерь в США, вне зоны комфорта

Роберт Гарсия, экс-тренер британского боксёра в супертяжёлом весе Энтони Джошуа, рассказал о совете, который он дал своему бывшему подопечному.
«Я дал ему совет. Я сказал Джошуа и всей его команде, что не имеет значения, кто тренер, не имеет значения, буду ли это снова я. Что ему нужно, так это сменить лагерь. Ему нужно поехать в Соединённые Штаты, ему нужно тренироваться в тренажёрном зале, где с ним будут Джошуа Франко, Линдольфо Дельгадо, Хосе Рамирес. Знаете, я имею в виду молодых парней, которые действительно смотрят на него снизу вверх.
В таком случае он не сможет сказать: «О, я не хочу спарринговаться, потому что устал». Молодые бойцы, которые хотят быть похожими на него, увидят это и скажут: «Это не чемпион мира». Ему будет нужно подать им пример. Речь идёт о том, чтобы он вышел из зоны комфорта и занимался там, где ему некомфортно. Это то, что ему нужно», — приводит слова Гарсии BoxingScene со ссылкой на ESNews.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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